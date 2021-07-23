Біля берегів грецького острова потонув човен: 9 людей зникли безвісти
Біля грецького острова Крит потонув човен з мігрантами 22 липня. В результаті 9 мігрантів зникли безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За інформацією від берегової охорони, яка веде пошуки зниклих, 36 людей вдалося врятувати в результаті аварії човна. Мігрантів виявили ввечері. Їх шукали армійський вертоліт Super Puma і п'ять військових кораблів.
Також повідомляється, що через сильні пориви вітру (7 балів за шкалою Бофорта) операція пошуку була особливо складною.
Відзначається також, що аварії на цій території трапляються часто.
"При переході морського рукава між Туреччиною і Грецією часто трапляються корабельні аварії саморобних човнів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Польщі потонула дворічна дитина з України. Він впав з мосту у водойму, поки цього не бачили батьки. Батькам малюка загрожує позбавлення волі.
Раніше повідомлялося про повінь у Німеччині. В результаті загинули 175 осіб, більше ста вважаються зниклими безвісти.