Біля берегів грецького острова потонув човен: 9 людей зникли безвісти

Біля грецького острова Крит потонув човен з мігрантами 22 липня. В результаті 9 мігрантів зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За інформацією від берегової охорони, яка веде пошуки зниклих, 36 людей вдалося врятувати в результаті аварії човна. Мігрантів виявили ввечері. Їх шукали армійський вертоліт Super Puma і п'ять військових кораблів.

Також повідомляється, що через сильні пориви вітру (7 балів за шкалою Бофорта) операція пошуку була особливо складною.

Відзначається також, що аварії на цій території трапляються часто.