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У берегов греческого острова утонула лодка: 9 человек пропали без вести

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Греция, Пятница 23 июля 2021 00:10
У берегов греческого острова утонула лодка: 9 человек пропали без вести Фото: у берегов Крита утонула лодка с мигрантами (twitter.com/CelineEyes)
Автор: Наталья Скороход

У греческого острова Крит утонула лодка с мигрантами 22 июля. В результате 9 мигрантов пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По информации от береговой охраны, которая ведет поиски пропавших, 36 человек удалось спасти в результате крушения лодки. Мигрантов обнаружили вечером. Их искали армейский вертолет Super Puma и пять военных кораблей.

Также сообщается, что из-за сильных порывов ветра (7 баллов по шкале Бофорта) операция поиска была особенно сложной.

Отмечается также, что крушения на этой территории случаются часто.

"При переходе морского рукава между Турцией и Грецией часто случаются кораблекрушения самодельных лодок", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Польше утонул двухлетний ребенок из Украины. Он упал с моста в водоем, пока этого не видели родители. Родителям малыша грозит лишение свободы.

Ранее сообщалось о наводнении в Германии. В результате погибли 175 человек, более ста считаются пропавшими без вести.

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