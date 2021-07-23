У берегов греческого острова утонула лодка: 9 человек пропали без вести

У греческого острова Крит утонула лодка с мигрантами 22 июля. В результате 9 мигрантов пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По информации от береговой охраны, которая ведет поиски пропавших, 36 человек удалось спасти в результате крушения лодки. Мигрантов обнаружили вечером. Их искали армейский вертолет Super Puma и пять военных кораблей.

Также сообщается, что из-за сильных порывов ветра (7 баллов по шкале Бофорта) операция поиска была особенно сложной.

Отмечается также, что крушения на этой территории случаются часто.