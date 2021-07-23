У берегов греческого острова утонула лодка: 9 человек пропали без вести
У греческого острова Крит утонула лодка с мигрантами 22 июля. В результате 9 мигрантов пропали без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По информации от береговой охраны, которая ведет поиски пропавших, 36 человек удалось спасти в результате крушения лодки. Мигрантов обнаружили вечером. Их искали армейский вертолет Super Puma и пять военных кораблей.
Также сообщается, что из-за сильных порывов ветра (7 баллов по шкале Бофорта) операция поиска была особенно сложной.
Отмечается также, что крушения на этой территории случаются часто.
"При переходе морского рукава между Турцией и Грецией часто случаются кораблекрушения самодельных лодок", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Польше утонул двухлетний ребенок из Украины. Он упал с моста в водоем, пока этого не видели родители. Родителям малыша грозит лишение свободы.
Ранее сообщалось о наводнении в Германии. В результате погибли 175 человек, более ста считаются пропавшими без вести.