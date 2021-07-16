У Польщі потонула дитина з України, батькам загрожує до п'яти років в'язниці

У четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fakt .

Повідомляється, що хлопчик без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинку неподалік озера в розважальному центрі "Лідо". Він впав з помосту у водойму.

Тіло хлопчика у воді помітив сторонній чоловік, який і викликав рятувальників. Вони понад дві годин намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.

Батьки дитини, громадяни України, з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Пізніше стало відомо, що батьки з хлопчиком приїхали на Відпочинок з двома сім'ями і напередодні тривалий час вживали спиртні напої.

Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення. Їх звинувачують в тому, що вони піддали свого дворічного сина до безпосередньої небезпеки смерті і ненавмисному вбивстві, залишивши незачиненими двері в хатину, з якої дитина вийшла і пішла до озера, забрався на поміст і впав з нього.

Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.