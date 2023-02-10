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Участвует в ИПСО врага. СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Фото: Татьяна Монтян (кадр с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что Монтян, находясь на территории РФ, активно участвует в информационно-психологических спецоперациях спецслужб страны-агрессора. Для этого регулярно выступает на российских каналах, где активно призывает к изменению госграниц Украины и поддержке оккупационных группировок. Монтян также массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и Telegram, на которые подписаны полмиллиона пользователей.

По данным следствия, Монтян уехала в РФ еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу режима Кремля.

СБУ сообщила ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову, который был "премирован" российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая распространяла пропаганду о войне России против Украины.

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Служба безопасности Украиныпропагандист