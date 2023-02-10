Участвует в ИПСО врага. СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что Монтян, находясь на территории РФ, активно участвует в информационно-психологических спецоперациях спецслужб страны-агрессора. Для этого регулярно выступает на российских каналах, где активно призывает к изменению госграниц Украины и поддержке оккупационных группировок. Монтян также массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и Telegram, на которые подписаны полмиллиона пользователей.
По данным следствия, Монтян уехала в РФ еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу режима Кремля.
СБУ сообщила ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:
Напомним, прокуратура сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову, который был "премирован" российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая распространяла пропаганду о войне России против Украины.
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