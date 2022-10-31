ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Бердянска прогремел мощный взрыв

Новина українською →
Бердянск, Понедельник 31 октября 2022 18:16
В центре Бердянска прогремел мощный взрыв Фото: мощный взрыв произошел в Бердянске (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, есть информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Бердянцы сообщают о взрыве, который слышал весь город. Предварительно, по ул. Земской взорвалась газовая труба после недавнего подключения оккупантами голубого топлива", - отметил он.

По его словам, есть информация о пострадавших. Местные Telegram-каналы пишут о как минимум одном пострадавшем.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мелитополем оккупанты заселились во все пустые дома и дачи и крадут даже консервацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Взрыв
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины