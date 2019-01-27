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У Бердянську росіянин влаштував стрілянину в лікарні

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 12:27
У Бердянську росіянин влаштував стрілянину в лікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини одна людина отримала поранення

У Бердянську Запорізької області громадянин Російської Федерації влаштував стрілянину у приміщенні міської лікарні, в результаті чого був поранений охоронець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними поліції, 26 січня у міській лікарні Бердянська виник конфлікт між двома відвідувачами та охоронцем. В результаті конфлікту один з відвідувачі дістав зброю та двічі вистрелив у охоронця лікарні. Після інциденту зловмисник намагався втекти, проте був зупинений персоналом медзакладу.

Охоронця медзакладу із сліпим пораненням голови доставили до лікарні. Загрози для його життя та здоров'я немає.

Зазначається, що зловмисником виявився громадянин Росії 1978 року народження. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За фактом інциденту відкрита справа за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вашингтоні (США) правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Поліція розшукує підозрюваних у вчиненні стрілянини.

Додамо, вночі 26 січня у американському штаті Луїзіана чоловік влаштував дві стрілянини, в результаті яких загинули п'ятеро осіб. У поліції заявили, що двоє із загиблих - батьки підозрюваного. Чоловік, який відкрив стрілянину, оголошений в розшук.

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