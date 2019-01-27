У США в результаті стрілянини в Луїзіані загинули 5 осіб

Ілюстративне фото: місце події (Twitter)

Чоловік спочатку відкрив стрілянину в трейлер-парку, а потім - в житловому будинку

У Сполучених Штатах у штаті Луїзіана в результаті стрілянини загинули п'ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією агентства, спочатку чоловік відкрив стрілянину в трейлер-парку в окрузі Лівінгстон на захід від Нового Орлеана, в результаті чого загинули три людини.

Пізніше жертвами стрілянини стали дві людини в житловому будинку в сусідньому окрузі Асенсьйон.

За даними поліції, обидва інциденти пов'язані між собою, головний підозрюваний - 21-річний чоловік, який втік з місця події.

У поліції заявили, що двоє із загиблих - батьки підозрюваного.

Чоловік, який відкрив стрілянину, оголошений в розшук.

Нагадаємо, раніше в США в результаті стрілянини у штаті Пенсільванія загинули три людини, двоє були поранені. 21-річний чоловік відкрив стрілянину в барі P. J. Harrigan's, розташованому в готелі Ramada у місті Стейт-Коледж, застреливши молоду жінку і важко поранивши двох людей, що перебували в барі. Пізніше підозрюваний застрелив ще одного чоловіка і наклав на себе руки.