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У Вашингтоні в результаті стрілянини загинули 3 людини

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 10:54
У Вашингтоні в результаті стрілянини загинули 3 людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці розшукують підозрюваних

Американські правоохоронці виявили у Вашингтоні тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави поліції міста Пітера Ньюшема у Twitter.

Як повідомляється, правоохоронці виявили в районі Форт-Девіс автомобіль з тілами двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, та тіло ще одного чоловіка в десятках метрів від машини.

У поліції зазначили, що район в якому знайшли загиблих вважається "тихим". Правоохоронці розшукують декількох підозрюваних в стрілянині.

Нагадаємо, вночі 26 січня у американському штаті Луїзіана чоловік влаштував дві стрілянини, в результаті яких загинули п'ятеро осіб. У поліції заявили, що двоє із загиблих - батьки підозрюваного. Чоловік, який відкрив стрілянину, оголошений в розшук.

Як писало РБК-Україна, в США в результаті стрілянини у штаті Пенсільванія загинули три людини, двоє були поранені. 21-річний чоловік відкрив стрілянину в барі P. J. Harrigan's, розташованому в готелі Ramada у місті Стейт-Коледж, застреливши молоду жінку і важко поранивши двох людей, що перебували в барі. Пізніше підозрюваний застрелив ще одного чоловіка і наклав на себе руки.

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