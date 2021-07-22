Злива в Одесі: за день випало 80% місячної норми опадів

З початку сильної зливи в Одесі за день випало 80% місячної норми опадів. В результаті підтоплені будинки в декількох районах міста.

Повідомляється, що станом на 15:00 підрозділи ДСНС здійснили 40 виїздів, евакуювали та врятували понад 30 осіб. Ситуація залишається складна на ділянці в районі Пересип. На вулицях Отамана Головатого та Чорноморського Козацтва рівень води сягає від 40 до 90 см.

Також повідомляється, що в Одеській області в селі Нерубайське вода з місцевого ставка вийшла з берегів. В результаті підтопило 10 приватних будинків.

Внаслідок негоди знеструмлено 23 населених пункти: Любашівський - 4 населених пункти, Ширяївський - 1, Біляївський - 11, Білгород-Дністровський район - 7 населених пунктів. Для відновлення енергопостачання працюють 49 бригад, 141 чоловік і 59 одиниць техніки.

Фото: наслідки зливи в Одесі (dsns.gov.ua)