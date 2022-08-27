Підрив авто "заступника ДАІ" у Бердянську: окупанти шукають "виконавця"

Після підриву автомобіля та загибелі "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова у захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти перевіряють усіх городян на в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Бердянск Сейчас".

"При в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка "вирішувачі" перевіряють у всіх документах. Зупиняють навіть пішоходів та велосипедистів, просять пред'явити паспорт, оглядають речі", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у Telegram-каналі, зараз можуть у традиціях совка просто призначити виконавця вчорашнього вибуху.