Підрив авто "заступника ДАІ" у Бердянську: окупанти шукають "виконавця"
Після підриву автомобіля та загибелі "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова у захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти перевіряють усіх городян на в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Бердянск Сейчас".
"При в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка "вирішувачі" перевіряють у всіх документах. Зупиняють навіть пішоходів та велосипедистів, просять пред'явити паспорт, оглядають речі", - йдеться у повідомленні.
Як уточнюють у Telegram-каналі, зараз можуть у традиціях совка просто призначити виконавця вчорашнього вибуху.
Як повідомлялося, в окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух 26 серпня. Цього разу підірвали автомобіль "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.
Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції Бердянська.
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