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Запоріжжя прийняло вже понад 55 тисяч переселенців, - Куртєв

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П'ятниця 01 квітня 2022 13:19
Запоріжжя прийняло вже понад 55 тисяч переселенців, - Куртєв Фото: Запоріжжя прийняло вже понад 55 тисяч переселенців (t me)
Автор: Ілона Свиридова

Запоріжжя від початку війни прийняло вже понад 55 тисяч людей. З них 15 тисяч - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Кожен запоріжець хоче допомогти цим людям. У нас дуже багато волонтерів, і кожен з них хоче допомогти. Переселенці у нас перебувають у гарних умовах, ми обнімаємо їх і намагаємось допомогти у всьому", - розповів він.

Він також подякував захисникам і захисницям України, завдяки яким ніч у місті минула спокійно, і розповів, що Запоріжжя працює у штатному режимі: комунальний транспорт у місті працює, магазини і лікарні також.

"Місто оживає: починає працювати малий та середній бізнес, повертається до роботи великий соціально-відповідальний бізнес - відновлюють роботу ливарно-механічний завод та Запоріжкокс. Ми все робимо для того, щоб економіка нашого міста та України розвивалася", - підкреслив він.

Куртєв також розповів, що великий бізнес не тільки забезпечує економічну стабільність міста, а й допомагає владі та переселенцям.

"Компанія "Метінвест" дуже допомагає нам: вони залучені до всіх процесів забезпечення міста й активно допомагають переселенцям. Я хочу їм за це подякувати", - підкреслив Куртєв.

Як відомо, компанія "Метінвест" забезпечила понад 6 тисяч місць для вимушених переселенців: у притулках людей забезпечують гарячою їжею, одягом, товарами першої необхідності та гігієнічними засобами. Також тут надають медичну та, у разі потреби, психологічну допомогу.

Крім того, "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова, створив у Польщі гуманітарний хаб, де акумулюється допомога для українців, які постраждали від війни: 117 тонн допомоги вже приїхали до України, очікується прибуття ще 300 тонн.

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