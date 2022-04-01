ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 01 квітня 2022 11:23
У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину Фото: у Запоріжжі вводять посилену комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі вводиться посилена комендантська година. Він почне діяти в 20:00 2 квітня, а завершиться в 5:00 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.

"У м. Запоріжжі комендантська година розпочнеться в суботу, 2 квітня о 20:00 і завершиться в понеділок, 4 квітня о 5:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ОДА додали, що в цей час не потрібно виходити на вулицю та інші громадські місця.

Відзначається, що знаходиться на вулиці можуть тільки ті, у кого є спеціально виданий пропуск і посвідчення особи.

"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені і спрямовані на безпеку жителів регіону", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Комендантська година Війна Росії проти України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою