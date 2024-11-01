В Бердичеве задержали мошенников, которые "выбивали" деньги у жены военного: детали

В городе Бердичев Житомирской области правоохранители взяли под стражу двух мошенников, которые с угрозами "выбивали" у гражданской жены военнослужащего ВСУ 50 тысяч гривен несуществующего долга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры в Facebook.
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В сентябре текущего года двое мужчин назначили встречу гражданской жене военнослужащего ВСУ и потребовали уплатить им 50 тысяч гривен выдуманного долга.
Организатором такой "схемы" (с целью наживы), согласно данным следствия, стал 41-летний житель города Бердичев. Уточняется, что ранее он был осужден за мошенничество, а в настоящее время в отношении его суд рассматривает дело по факту совершения кражи.
Сообщником мошенника стал его знакомый, 39-летний бердичевлянин.
Женщина во время общения с мужчинами отрицала наличие какого-либо долга, однако злоумышленники:
"Находясь под психологическим давлением, потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук, чтобы отдать часть долга - 5 тыс. грн. Однако злоумышленники не остановились даже после повторного получения еще 5 тыс. грн, требуя оставшиеся деньги", - рассказали в прокуратуре.
При этом мошенники:
Опасаясь за свою жизнь, женщина вынуждена была собрать очередную сумму.
"29 октября, после получения от потерпевшей 10 тыс. грн, обоих вымогателей разоблачили и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины.
В четверг, 31 октября, обоим подозреваемым были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (без права внесения залога).
Уточняется, что досудебное расследование проводит ГУНП в области, а оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований в области ДСР Нацполиции Украины.
Отмечается также, что санкция вышеупомянутой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
"Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - подытожили в пресс-службе областной прокуратуры.
Пост прокуратуры (скриншот: facebook.com/zhit.oblprokuratura)
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