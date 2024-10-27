Как не попасть "на крючок" мошенников: советы полиции для семей военнослужащих

Семьи военнослужащих в последнее время часто становятся жертвами мошенников. Правоохранители дали действенные советы, как этому помешать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Мошенники используют разные схемы для выманивания средств у родственников украинских военных. Для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, следует придерживаться нескольких простых советов", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не доверять незнакомым лицам, которые за деньги предлагают помощь в решении вопросов, связанных с военнопленными.

"Достоверную информацию о состоянии розыска своих пропавших родственников, вы можете получить обратившись в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах по телефону "горячей линии" 1698", - отмечают в МВД.

При размещении публикаций о своих пропавших или погибших родственниках в интернете избегайте обнародования конфиденциальной информации, которая может быть использована злоумышленниками.

"Если кто-то требует у вас деньги якобы в качестве возврата долгов ваших пропавших или погибших родственников, немедленно сообщайте о таких случаях в Национальную полицию по номеру 102", - советуют правоохранители.