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Как не попасть "на крючок" мошенников: советы полиции для семей военнослужащих

Украина, Воскресенье 27 октября 2024 23:56
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Как не попасть "на крючок" мошенников: советы полиции для семей военнослужащих Фото: в полиции дали советы семьям военнослужащих, как не попасть "на удочку" мошенников (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Семьи военнослужащих в последнее время часто становятся жертвами мошенников. Правоохранители дали действенные советы, как этому помешать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Мошенники используют разные схемы для выманивания средств у родственников украинских военных. Для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, следует придерживаться нескольких простых советов", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не доверять незнакомым лицам, которые за деньги предлагают помощь в решении вопросов, связанных с военнопленными.

"Достоверную информацию о состоянии розыска своих пропавших родственников, вы можете получить обратившись в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах по телефону "горячей линии" 1698", - отмечают в МВД.

При размещении публикаций о своих пропавших или погибших родственниках в интернете избегайте обнародования конфиденциальной информации, которая может быть использована злоумышленниками.

"Если кто-то требует у вас деньги якобы в качестве возврата долгов ваших пропавших или погибших родственников, немедленно сообщайте о таких случаях в Национальную полицию по номеру 102", - советуют правоохранители.

Мошенники в Украине

В Украине постоянно разоблачают мошенников. Особенно они активизировались во время масштабного вторжения РФ в Украину.

Добавим, что мошенники придумывают разные схемы, чтобы обогатиться. Например, в поселке Ракитное Ровенской области женщина решила помочь мужчине, который якобы был военным. Она перечислила на счет мошенника более 20 тысяч гривен.

Отметим, что семьи военных постоянно становятся жертвами мошенников. В частности, правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку. Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах.

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