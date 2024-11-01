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У Бердичеві затримали шахраїв, які "вибивали" гроші з дружини військового: деталі

Цивільна дружина військового стала жертвою шахраїв у в Бердичеві (фото: facebook.com/police.polt)
Автор: Ірина Костенко

У місті Бердичів Житомирської області правоохоронці взяли під варту двох шахраїв, які з погрозами "вибивали" у цивільної дружини військовослужбовця ЗСУ 50 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирської обласної прокуратури у Facebook.

Зміст

Як шахраї намагались "вибити" борг

У вересні поточного року двоє чоловіків призначили зустріч цивільній дружині військовослужбовця ЗСУ та вимагали сплатити їм 50 тисяч гривень видуманого боргу. 

Організатором такої "схеми" (з метою наживи), згідно з даними слідства, став 41-річний житель міста Бердичів. Уточнюється, що раніше він був засуджений за шахрайство, а нині стосовно нього суд розглядає справу за фактом скоєння крадіжки.

Спільником шахрая став його знайомий, 39-річний бердичівлян.

Жінка під час спілкування з чоловіками заперечила наявність будь-якого боргу, проте зловмисники:

  • пригрозили їй фізичною розправою
  • шантажували розголошенням її конфіденційної інформації

Коли та як затримали зловмисників

"Перебуваючи під психологічним тиском, потерпіла віднесла у ломбард ноутбук, аби віддати частину боргу - 5 тис. грн. Однак зловмисники не зупинилися навіть після повторного одержання ще 5 тис. грн, вимагаючи решту грошей", - розповіли у прокуратурі.

При цьому шахраї:

  • знову пригрозили потерпілій фізичним насильством (у разі звернення до правоохоронців)
  • встановили остаточний термін сплати

Побоюючись за своє життя, жінка змушена була зібрати чергову суму.

"29 жовтня, після одержання від потерпілої 10 тис. грн, обох вимагачів викрили та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України.

Яке покарання загрожує підозрюваним

У четвер, 31 жовтня, обом підозрюваним було обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою (без права внесення застави).

Уточнюється, що досудове розслідування проводить ГУНП в області, а оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Зазначається також, що санкція вищезгаданої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

"Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - підсумували у прес-службі обласної прокуратури.

Допис прокуратури (скриншот: facebook.com/zhit.oblprokuratura)

 

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