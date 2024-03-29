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Бербок: Путин хочет втянуть НАТО в войну, но Германия не позволит этого

Фото: Анналена Бербок, федеральный министр иностранных дел Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин пытается втянуть НАТО в войну, однако Германия не позволит этому произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федерального министра иностранных дел Анналену Бербок, которую цитирует местное издание Tagesschau .

"Целью Путина было и есть уничтожить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну", - заявил Бербок и отметила, что немецкое правительство не позволит этому произойти.

В частности глава немецкого МИД отметила, что глава Кремля не открыт для аргументов, призывов к человечности и не желает вести переговоры. 

НАТО готовится к эскалации

Ранее издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

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Война в Украине