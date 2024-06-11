Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot, - Писториус
Германия совместно с союзниками предоставляет Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Более 30 перехватчиков уже передали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Немецкий чиновник напомнил о том, что он недавно ездил в Одессу и увидел последствия российских ударов по городу, а также объявил о новом пакете военной помощи.
"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot - одной сотни", - отметил министр.
По его словам, ракеты для Patriot Германия передает в рамках инициативы, в которой участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.
"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели", - рассказал Писториус.
Он отметил, что такие поставки помогут защитить украинскую инфраструктуру и жизни мирных людей.
Patriot для Украины
Напомним, Германия уже передала Украине две системы ПВО Patriot. Также в апреле немецкие власти анонсировали передачу еще третьей батареи.
Как рассказал сегодня, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский, ожидается новые позитивные решения насчет передачи двух-трех систем Patriot.
Глава государства отметил, что переговоры о поставках ЗРК ведутся с США и странами Европы.
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