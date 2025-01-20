Бербок ожидает, что миллиардную помощь Украине одобрят до выборов в Бундестаг

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассчитывает, что Бундестаг выделит 3 млрд евро для помощи Украине до досрочных выборов. Они должны пройти 23 февраля.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Бербок приводит DW.
По словам Бербок, она надеется, что бюджетный комитет сможет финализировать решение о новом финансировании для Украины на следующей неделе.
"Мы видим, что российский президент (диктатор Владимир Путин - ред.) не учитывает тот факт, что мы сейчас находимся в избирательной кампании и имеем досрочные выборы", - подчеркнула министр.
При этом ранее Бербок критиковала немецкое правительство за то, что оно проявляет нерешительность в вопросе помощи Украине.
"Даже сейчас, во время избирательной кампании, некоторые ставят во главу угла национальную перспективу - или то, как быстро набрать несколько голосов на парламентских выборах - вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе", - подчеркивала она.
Как отмечает DW, в Бундестаге среди главных партий нет разногласий о том, стоит ли выделять новое финансирование на помощь Украине. Но партии не могут определиться, откуда взять для этого деньги.
Напомним, ранее Der Spiegel писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против выделения 3 млрд евро на помощь Украине до досрочных выборов.
По информации издания, глава немецкого правительства якобы не хочет ставить будущее правительство "перед фактом".
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