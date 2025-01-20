Бербок очікує, що мільярдну допомогу Україні схвалять до виборів у Бундестаг

За словами Бербок, вона сподівається, що бюджетний комітет зможе фіналізувати рішення про нове фінансування для України наступного тижня.

"Ми бачимо, що російський президент (диктатор Володимир Путін - ред.) не зважає на той факт, що ми зараз перебуваємо у виборчій кампанії і маємо дострокові вибори", - наголосила міністр.

При цьому раніше Бербок критикувала німецький уряд за те, що він проявляє нерішучість у питанні допомоги Україні.

"Навіть зараз, під час виборчої кампанії, дехто ставить на перше місце національну перспективу - або те, як швидко набрати кілька голосів на парламентських виборах - замість того, щоб узяти на себе реальну відповідальність за забезпечення миру і свободи в Європі", - наголошувала вона.

Як зазначає DW, у Бундестазі серед головних партій немає розбіжностей щодо того, чи варто виділяти нове фінансування на допомогу Україні. Але партії не можуть визначитися, звідки взяти для цього гроші.