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Бербок назвала німецькі танки найгіршими в Європі

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Німеччина, Середа 27 липня 2022 22:06
Бербок назвала німецькі танки найгіршими в Європі Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина має техніку 50-річної давності. До того ж німецькі танки найгірші серед усіх європейських країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, Німеччина думала, що буде жити в мирі в Європі. Тому в минулому країна витрачала менше на власну військову оборону.

Бербок заявила, що країна має техніку 50-річної давності і не думала про можливість використання танків знов. Саме через це, як вона зазначає, Німеччині важче за інші держави постачати допомогу Україні з власних запасів.

"Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, в Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які повинні бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони, про що я сказала, тому ми не можемо постачати все з наших власних запасів", - сказала вона.

Міністр заявила, що для неї дуже важливо змінити цю реальність.

"Рішення поставити артилерію, і все, що ми можемо зробити з сучасними системами, очевидно, потребує підготовки. Але це було важливо і для мене, коли треба думати не лише про завтра, а й післязавтра, тому що Україні, очевидно, потрібна допомога", - додала вона.

Нагадаємо, Німеччина планує передати України ППО IRIS-Т наприкінці літа - на початку осені.

Окрім того, уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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