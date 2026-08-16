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"Бензина нет": россияне снова жалуются на дефицит, заправки пустые даже в Москве

19:14 16.08.2026 Вс
2 мин
Местные снимают заправки на видео и не скрывают паники
aimg Валерия Абабина
"Бензина нет": россияне снова жалуются на дефицит, заправки пустые даже в Москве Фото: Очередь за бензином на АЗС России (getty images)
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Соцсети заполонили видео с огромными очередями за бензином в Москве, Подмосковье и ряде регионов России. На кадрах, снятых 15-16 августа, местные жалуются на дефицит горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

Где выстроились очереди

Очереди за бензином зафиксировали сразу в нескольких регионах России.

Длинные очереди заметили в Москве и Подмосковье, в том числе в поселке совхоза имени Ленина. В Тамбовской области на заправках "Роснефти" люди стоят в ожидании бензовозов - по словам местных, дизель есть, а вот 95-й бензин найти почти невозможно, а 92-й попадался только на одной-двух заправках в радиусе 600 километров.

Очереди также были зафиксированы в Тульской, Воронежской, Ростовской и Самарской областях. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в очереди на АЗС стояло около 200 автомобилей.

Что говорят очевидцы

По данным ASTRA, на видео местные не скрывают растерянности и паники. Одна из жительниц Москвы, проезжая мимо заправки, описала ситуацию так.

"Снова очереди за бензином, все тихонько, спокойненько, но очереди страшные, бензина нет, и ситуация ухудшается. А что происходит?" – говорит она.

Житель подмосковного Красногорска, снявший еще одну очередь, назвал происходящее "сумасшедшим издевательством".

Напомним, топливный кризис в России обострился еще в конце июня 2026 года – тогда цены на бензин побили 20-летний рекорд, а дефицит и нормирование горючего зафиксировали в 75% регионов .

Настоящая причина, которую российские власти умалчивают, это удары по нефтеперерабатывающим заводам , по которым внутреннее производство горючего упало примерно на четверть.

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