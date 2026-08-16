"Бензина нет": россияне снова жалуются на дефицит, заправки пустые даже в Москве
Соцсети заполонили видео с огромными очередями за бензином в Москве, Подмосковье и ряде регионов России. На кадрах, снятых 15-16 августа, местные жалуются на дефицит горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.
Где выстроились очереди
Очереди за бензином зафиксировали сразу в нескольких регионах России.
Длинные очереди заметили в Москве и Подмосковье, в том числе в поселке совхоза имени Ленина. В Тамбовской области на заправках "Роснефти" люди стоят в ожидании бензовозов - по словам местных, дизель есть, а вот 95-й бензин найти почти невозможно, а 92-й попадался только на одной-двух заправках в радиусе 600 километров.
Очереди также были зафиксированы в Тульской, Воронежской, Ростовской и Самарской областях. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в очереди на АЗС стояло около 200 автомобилей.
Что говорят очевидцы
По данным ASTRA, на видео местные не скрывают растерянности и паники. Одна из жительниц Москвы, проезжая мимо заправки, описала ситуацию так.
"Снова очереди за бензином, все тихонько, спокойненько, но очереди страшные, бензина нет, и ситуация ухудшается. А что происходит?" – говорит она.
Житель подмосковного Красногорска, снявший еще одну очередь, назвал происходящее "сумасшедшим издевательством".
Напомним, топливный кризис в России обострился еще в конце июня 2026 года – тогда цены на бензин побили 20-летний рекорд, а дефицит и нормирование горючего зафиксировали в 75% регионов .
Настоящая причина, которую российские власти умалчивают, это удары по нефтеперерабатывающим заводам , по которым внутреннее производство горючего упало примерно на четверть.