Бензин "замер", газ ниже 40 грн: что происходит с ценами на АЗС 1 июля

Главное: Бензин : Цены за сутки застыли, но разница на А-95 достигает 5 грн/л - на OKKO, WOG и SOCAR он стоит 78,90 грн, тогда как на "Укрнафте" - 73,90 грн.

: Цены за сутки застыли, но разница на А-95 достигает 5 грн/л - на OKKO, WOG и SOCAR он стоит 78,90 грн, тогда как на "Укрнафте" - 73,90 грн. Дизель : Большие частные сети держат планку 79,90-80,90 грн/л, тогда как на "Укрнафту" можно заправиться существенно дешевле - по 74,90 грн.

: Большие частные сети держат планку 79,90-80,90 грн/л, тогда как на "Укрнафту" можно заправиться существенно дешевле - по 74,90 грн. Автогаз: На заправках OKKO, WOG и SOCAR литр стоит стабильные 41,90 грн, а на "Укрнафте" ценник упал ниже психологической отметки - до 39,40 грн.

Что происходит с ценами на АЗС

Начало второго месяца лета не принесло сюрпризов для украинских водителей, ведь цены на заправках за сутки буквально застыли.

Однако разница между предложениями разных сетей действительно впечатляет, поскольку на одном литре бензина или дизельного горючего можно сэкономить до 5 гривен.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 июля (инфографика РБК-Украина)

К примеру, в сегменте обычного бензина А-95 высокую фиксируют на АЗС сетей OKKO, WOG и SOCAR, где литр обойдется в 78,90 гривны. В то же время, самую низкую стоимость предлагает "Укрнафта" - 73,90 гривны за литр, что формирует чистую разницу в 5 гривен на каждом литре.

В ситуации с дизелем самые высокие цены на SOCAR с отметкой 80,90 гривны за литр. На заправках OKKO и WOG ДТ стоит чуть дешевле - 79,90 гривны, тогда как на "Укрнафте" зафиксирована самая низкая стоимость на уровне 74,90 грн.

Для владельцев автомобилей по ГБО ситуация также отличается в зависимости от выбранной заправки. На АЗС OKKO, WOG и SOCAR стабильно держится планка 41,90 гривны за литр автогаза, тогда как на "Укрнафте" можно заправиться гораздо выгоднее - по 39,40 гривны, то есть на 2,50 гривны дешевле.

Детализация цен на АЗС 1 июля, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"