Бензин "завмер", газ є нижче 40 грн: що відбувається з цінами на АЗС 1 липня

Українські АЗС оновили цінники на пальне в перший день липня. І хоча коливань у вартості не відбулося, різниця між операторами залишається відчутною.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують бензин, дизель і автогаз на найбільших заправках та де водії можуть заощадити.
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Початок другого місяця літа не приніс сюрпризів для українських водіїв, адже ціни на заправках за добу буквально застигли.
Проте різниця між пропозиціями різних мереж дійсно вражає, оскільки на одному літрі бензину чи дизельного пального можна заощадити до 5 гривень.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 липня (інфографіка РБК-Україна)
До прикладу, в сегменті звичайного бензину А-95 найвищу ціну фіксують на АЗС мереж OKKO, WOG та SOCAR, де літр обійдеться у 78,90 гривні. Водночас найнижчу вартість пропонує "Укрнафта" - 73,90 гривні за літр, що формує чисту різницю у 5 гривень на кожному літрі.
У ситуації з дизелем найвищі ціни на SOCAR із позначкою 80,90 гривні за літр. На заправках OKKO та WOG ДП коштує трохи дешевше - 79,90 гривні, тоді як на "Укрнафті" зафіксовано найнижчу вартість на рівні 74,90 грн.
Для власників автомобілів із ГБО ситуація також різниться залежно від обраної заправки. На АЗС OKKO, WOG та SOCAR стабільно тримається планка 41,90 гривні за літр автогазу, тоді як на "Укрнафті" можна заправитися значно вигідніше - по 39,40 гривні, тобто на 2,50 гривні дешевше.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"