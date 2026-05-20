ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бензин в Украине снова подорожал: как АЗС изменили цены на топливо 20 мая

10:01 20.05.2026 Ср
3 мин
Самый дорогой бензин уже приблизился к 90 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Бензин в Украине снова подорожал: как АЗС изменили цены на топливо 20 мая Фото: новый скачок цен на бензин зафиксировали 20 мая (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине снова изменили ценники на автозаправках. За сутки бензин на АЗС подорожал на сумму от 50 копеек до 1 гривны.

РБК-Украина в материале рассказывает об изменении стоимости топлива, где заправиться дешевле всего, а где цена "кусается".

Читайте также: Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС разнятся

Главное:

  • OKKO: все виды бензина (Pulls 100, Pulls 95, А-95 Евро) подорожали на 1 гривну. Цены на дизель и газ остались без изменений.
  • WOG: цены на все виды топлива (бензин, дизель, газ) остались такими же, как и вчера.
  • SOCAR: все виды бензина (NANO 100, NANO 95, А-95) подорожали на 1 гривну. Дизельное топливо и газ не изменились в цене.
  • "Укрнафта": все виды бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95, А-92) подорожали на 50 копеек. Цены на дизель и газ остались неизменными.

Как изменились цены на АЗС

За последние сутки на украинских АЗС изменились цены на бензин. Сети OKKO и SOCAR повысили стоимость всех видов бензина на 1,00 грн, а "Укрнафта" - на 50 копеек. На заправках WOG цены остались на вчерашнем уровне. Стоимость дизельного топлива и газа на всех АЗС не изменилась.

Самые высокие цены среди сетей зафиксированы на АЗС SOCAR. К примеру, самый дорогой бензин ("сотый") теперь стоит 89,99 грн/л (вчера был 88,99 грн).

Бензин в Украине снова подорожал: как АЗС изменили цены на топливо 20 мая

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 20 мая (инфографика РБК-Украина)

Самые выгодные предложения на топливо, среди названных сетей, традиционно у "Укрнафты". Даже несмотря на то, что бензин здесь за сутки подорожал на 0,50 грн, цены все равно остаются существенно ниже, чем на заправках OKKO, WOG, SOCAR.

Так, самый дешевый бензин А-95 "Укрнафта" продает за 73,40 грн/л. Для сравнения, на SOCAR обычный 95-й обойдется в 79,99 грн/л - то есть на государственной сети можно сэкономить 6,59 грн на каждом литре.

Детализация цен на АЗС 20 мая, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,40 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,40 грн
  • Бензин А-95: 73,40 грн
  • Бензин А-92: 68,40 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
Читайте также: Запасов дизеля в Украине есть более чем на месяц, бензина - почти на два, - директор "А-95"
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Цены на бензин Бензин Дизтопливо Газ Укрнафта ОККО WOG
Новости
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России