Бензин в Украине снова подорожал: как АЗС изменили цены на топливо 20 мая
В Украине снова изменили ценники на автозаправках. За сутки бензин на АЗС подорожал на сумму от 50 копеек до 1 гривны.
РБК-Украина в материале рассказывает об изменении стоимости топлива, где заправиться дешевле всего, а где цена "кусается".
Главное:
- OKKO: все виды бензина (Pulls 100, Pulls 95, А-95 Евро) подорожали на 1 гривну. Цены на дизель и газ остались без изменений.
- WOG: цены на все виды топлива (бензин, дизель, газ) остались такими же, как и вчера.
- SOCAR: все виды бензина (NANO 100, NANO 95, А-95) подорожали на 1 гривну. Дизельное топливо и газ не изменились в цене.
- "Укрнафта": все виды бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95, А-92) подорожали на 50 копеек. Цены на дизель и газ остались неизменными.
Как изменились цены на АЗС
За последние сутки на украинских АЗС изменились цены на бензин. Сети OKKO и SOCAR повысили стоимость всех видов бензина на 1,00 грн, а "Укрнафта" - на 50 копеек. На заправках WOG цены остались на вчерашнем уровне. Стоимость дизельного топлива и газа на всех АЗС не изменилась.
Самые высокие цены среди сетей зафиксированы на АЗС SOCAR. К примеру, самый дорогой бензин ("сотый") теперь стоит 89,99 грн/л (вчера был 88,99 грн).
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 20 мая (инфографика РБК-Украина)
Самые выгодные предложения на топливо, среди названных сетей, традиционно у "Укрнафты". Даже несмотря на то, что бензин здесь за сутки подорожал на 0,50 грн, цены все равно остаются существенно ниже, чем на заправках OKKO, WOG, SOCAR.
Так, самый дешевый бензин А-95 "Укрнафта" продает за 73,40 грн/л. Для сравнения, на SOCAR обычный 95-й обойдется в 79,99 грн/л - то есть на государственной сети можно сэкономить 6,59 грн на каждом литре.
Детализация цен на АЗС 20 мая, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн.
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,40 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,40 грн
- Бензин А-95: 73,40 грн
- Бензин А-92: 68,40 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн