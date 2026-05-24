Бензин по талонам? На оккупированной территории Украины ограничили продажу горючего

В оккупированной Запорожской области ограничили продажу топлива на АЗС - очередь за бензином теперь начинается еще до заправки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление назначенного Россией "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.
На заправочных станциях оккупированной Запорожской области ввели лимит на продажу топлива одному лицу. Официальная причина - проблемы с доставкой из-за "оперативной ситуации".
"В связи со складывающейся оперативной ситуацией возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - заявил Балицкий.
Сколько именно литров можно купить за один раз, он не уточнил.
По словам Балицкого, мера является превентивной - чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа среди населения. Ограничение продлится "до полной стабилизации ситуации с поставками".
Запорожская область стала не первой. 22 мая аналогичные ограничения появились в аннексированном Севастополе: там разрешили покупать не более 20 литров на авто, на заправках образовались очереди, а цена бензина перевалила за 100 рублей за литр.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по российской нефтепереработке уже забрали у России 10% мощностей - и это ощутимо бьет по ее доходам и поставкам топлива.