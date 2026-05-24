Бензин по талонам? На оккупированной территории Украины ограничили продажу горючего

На заправочных станциях оккупированной Запорожской области ввели лимит на продажу топлива одному лицу. Официальная причина - проблемы с доставкой из-за "оперативной ситуации".

"В связи со складывающейся оперативной ситуацией возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - заявил Балицкий.

Сколько именно литров можно купить за один раз, он не уточнил.

По словам Балицкого, мера является превентивной - чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа среди населения. Ограничение продлится "до полной стабилизации ситуации с поставками".