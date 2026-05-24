RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Бензин по талонам? На оккупированной территории Украины ограничили продажу горючего

04:51 24.05.2026 Вс
2 мин
На оккупированных территориях бензин внезапно стал дефицитом, и это уже не первый регион за неделю
aimg Елена Чупровская
Фото: Оккупанты снова сдерживают продажу бензина - на этот раз на Запорожье (Getty Images)

В оккупированной Запорожской области ограничили продажу топлива на АЗС - очередь за бензином теперь начинается еще до заправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление назначенного Россией "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Читайте также: Более 700 залпов за раз: "Мадьяр" раскрыл, чем Кремль прикрывает Москву

Что случилось

На заправочных станциях оккупированной Запорожской области ввели лимит на продажу топлива одному лицу. Официальная причина - проблемы с доставкой из-за "оперативной ситуации".

"В связи со складывающейся оперативной ситуацией возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - заявил Балицкий.

Сколько именно литров можно купить за один раз, он не уточнил.

По словам Балицкого, мера является превентивной - чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа среди населения. Ограничение продлится "до полной стабилизации ситуации с поставками".

Запорожская область стала не первой. 22 мая аналогичные ограничения появились в аннексированном Севастополе: там разрешили покупать не более 20 литров на авто, на заправках образовались очереди, а цена бензина перевалила за 100 рублей за литр.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по российской нефтепереработке уже забрали у России 10% мощностей - и это ощутимо бьет по ее доходам и поставкам топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗБензинОккупанты