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Бензин и дизель стремительно дорожают: крупные сети АЗС снова подняли цены

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Украина, Четверг 03 августа 2023 14:06
Бензин и дизель стремительно дорожают: крупные сети АЗС снова подняли цены Фото: цены на топливо выросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 августа 2023 года снова выросли. С начала августа топливо подорожало на 1,5 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Сеть Авиас подняла цены на бензин и ДТ на 1 гривну, сеть UPG - на 50 копеек, Shell - на 1,28 гривен на бензин и 1,11 гривен на дизель, KLO - на 90 копеек на бензин.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,85 гривен за литр (+0,47 гривен), на дизельное топливо 49,10 гривен за литр (+0,50 гривен), на автогаз 23,55 гривен за литр (+0,04 гривен).

Цены на АЗС 3 августа

Бензин и дизель стремительно дорожают: крупные сети АЗС снова подняли цены

Цены в августе

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. Однако цены дополнительно выросли. Крупные сети АЗС с 1 августа подняли стоимость на 1 гривну.

Обычно сети АЗС повышают цены примерно до 1 гривны за литр за один раз, чтобы не вызвать оттока покупателей, которые могут на время отказаться от этой сети.

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

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