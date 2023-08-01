Крупные сети АЗС с 1 августа резко повысили цены на бензин и дизель

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине с 1 августа 2023 года значительно выросли. Сети ОККО и WOG подняли цены на 1 гривну за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,90 гривен за литр (+0,33 гривен), на дизельное топливо 48,10 гривен за литр (+0,34 гривен), на автогаз 23,46 гривен за литр (0,00 гривен).

Цены на АЗС 1 августа

Повышение налогов и прогноз цен

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно на 10% из-за повышения налогов.

Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, месяц прошел относительно спокойно благодаря хорошим запасам. Ключевой вклад в июльскую стабильность внесли хорошо подготовившиеся ОККО, WOG и "Укрнафта".

Однако июльское топливо все больше замещает предыдущие объемы с низкой себестоимостью. К середине августа этот процесс завершится окончательно, считает эксперт.

Куюн заявил, что отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают очень мощный импульс для движения цен на АЗС. По его мнению, перспектива выйти на 60 грн/л бензина и 55 грн на дизтопливо абсолютно реальна.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

В результате бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен - автогаз на 3 гривны.