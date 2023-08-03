Бензин та дизель стрімко дорожчають: великі мережі АЗС знову підняли ціни

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 3 серпня 2023 року знову зросли. З початку серпня пальне подорожчало на 1,5 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Мережа Авіас підняла ціни на бензин та ДП на 1 гривню, мережа UPG - на 50 копійок, Shell - на 1,28 гривень на бензин та 1,11 гривень на дизель, KLO - на 90 копійок на бензин.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,85 гривні за літр (+0,47 гривні), на дизельне пальне 49,10 гривні за літр (+0,50 гривні), на автогаз 23,55 гривні. за літр (+0,04 гривні).

Ціни на АЗС 3 серпня

Ціни у серпні

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків. Проте ціни додатково зросли. Великі мережі АЗС з 1 серпня підняли вартість на 1 гривню.

Зазвичай мережі АЗС підвищують ціни приблизно до 1 гривні за літр за один раз, щоб не викликати відтоку покупців, які можуть на якийсь час відмовитися від цієї мережі.

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.