Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта

Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине после повышения акцизов с 1 сентября существенно не изменится.

"Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога", - отметил он.

При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа, поскольку уровень поднятия акциза на него будет выше, несколько повысится.

Он отметил, что цена газа уже начала постепенно увеличиваться в ожидании повышения акциза. Трейдеры уже начали закупать большие объемы в преддверии повышения акциза.

"Но даже несмотря на повышение цены сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину", - считает Куюн.