Бензин и дизель дорожают после повышения налогов: какие цены будут через месяц

Сети АЗС будут постепенно повышать цен на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В итоге бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен, автогаз на 3 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Я думаю, что цена будет повышаться на протяжении месяца, потому что по сути этот месяц будет необходим для того, чтобы топливо с новыми налогами заменило топливо с низкими налогами", - сказал он.

Новые акцизы и НДС

Как отметил Куюн, подорожание будет идти по двум направлениям: из-за повышения НДС с 7% до 20% и роста акцизов.

По его словам, трейдеры воспользовались этой ситуацией и в мае-июне привезли много топлива со старой акцизной ставкой и будут его продавать уже период роста цен, рассчитывая на дополнительную прибыль.

Но главный фактор в повышении - это рост НДС, который дает 13% роста. "Он платится непосредственно в момент продажи конечному потребителю, то есть он уже вступил в силу по сути", - отметил эксперт.

Куюн добавил, что топлива с новым акцизом еще физически нет на станциях, там лежит топливо со старым акциза еще июньское, потому что июльское с новым акцизом еще физически никто не привез.

"А вот НДС уже буквально с первого числа уже начисляется по новой ставке, соответственно, его уже начали вовлекать в цену", - добавил он.

Новые цены

Куюн ожидает, что с учетом всех прогнозов, на 8-9 гривен вырастет цена на бензин, и где-то на 5-6 гривен вырастет цена на дизельное топливо.

"Диапазон будет где-то: дизельное топливо до 50 гривен на литр, 95-й бензин до 55 гривен за литр", - сказал он.

По его словам, по автогазу будет наименьшее повышение примерно на 3 гривны, цены вырастут примерно до 26 гривен за литр.

Новые налоги

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Как сообщало, РБК-Украина розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 июля 2023 года по сравнению с концом июня выросли примерно на 2 гривны. Некоторые АЗС повысисили цены на 3-5 гривен.

Средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,84 гривен за литр (+1,98 гривен), на дизельное топливо 45,44 гривен за литр (+2,03 гривен), на автогаз 22,81 гривен за литр (+0,88 гривен).