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Резкого скачка не будет. В Минэкономики рассказали, как изменятся цены на топливо в июле

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Вторник 04 июля 2023 19:04
Резкого скачка не будет. В Минэкономики рассказали, как изменятся цены на топливо в июле Фото: Юлия Свириденко, министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины прогнозирует рост цен на топливо до конца июля. В частности, стоимость бензина может увеличиться еще примерно на 7 гривен.

Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы видим, что не будет резкого роста цены (на бензин и дизель - ред.). На это есть несколько факторов: нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом. Поэтому никаких резких скачков не будет. Потому стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены не стоит. Мы видим и прогнозируем, что до конца июля повышение будет до 5 гривен, если речь идет о дизтопливо... Бензин тоже до 7 гривен", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что в общем после возвращения довоенных налогов дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11.

Возвращение довоенных налогов

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость для топлива с 7% до 20%.

При этом акциз на бензин вырос со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров, на дизельное топливо - со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ остался на уровне 52 евро за 1000 литров.

По состоянию на 3 июля в Украине зафиксировали рост цен на дизельное топливо и бензин примерно на 2 гривны по сравнению с предыдущим днем.

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