В НАТО говорят, что украинские удары могли вывести из строя более 15% мощностей НПЗ в РФ

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, нанесенные украинскими беспилотниками, могли вывести из строя более 15% их мощностей. Такую оценку озвучил журналистам представитель НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"С точки зрения ущерба удары, вероятно, привели к выходу из строя более 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов, возможно, более 15%", - сказал чиновник Североатлантического альянса в четверг представителям СМИ на условиях анонимности.

По его словам, в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять "значительное время".

"Я думаю, что мы видим здесь все меньше и меньше таких объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов", - отметил официальный представитель НАТО.

Он также выразил мнение, что можно ожидать в связи с этим "все большего и большего влияния на российскую экономику".

Оценки последствий ударов по российским НПЗ

Отметим, что по подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ были закрыты из-за атак беспилотников.

Между тем вчера РосСМИ обнародовали заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова о том, что поврежденные нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальной работе к началу июня.