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Бензин, дизель и газ: водителям показали актуальные цены на АЗС 6 августа

09:04 06.08.2026 Чт
2 мин
Разница на литре топлива между АЗС достигает 6 гривен
aimg Мария Кучерявец
Фото: Стоимость топлива в крупнейших сетях АЗС остается без изменений (инфографика РБК-Украина)

Украинские АЗС обновили розничные ценники на топливо по состоянию на четверг, 6 августа. Несмотря на относительную стабильность на рынке, разброс цен между разными сетями заправочных станций остается существенным.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин А-95 (стандарт): диапазон цен колеблется от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).
  • Дизель (стандарт): от 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR).
  • Газ: самый дешевый вариант предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), тогда как на WOG цена составляет 44,50 грн/л.

Что происходит с ценами на АЗС

По сравнению с предыдущим днем, цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ остаются без изменений.

Обычный бензин А-95 по наименьшей цене среди названых сетей предлагают на АЗС "Укрнафта" - 79,90 грн/л, в то время как на SOCAR цена достигает 85,40 грн/л (разница 5,50 грн/л). На OKKO и WOG стандартный А-95 стоит 82,90 и 83,50 грн/л соответственно.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)

На дизельное топливо минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), самая высокая - на SOCAR (95,90 грн/л). Разница составляет 6,00 грн/л.

Ценники автогаза колеблются от 42,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Детализация цен на АЗС 6 августа, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 96,80 грн
  • ДТ Евро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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