Бензин, дизель и газ: водителям показали актуальные цены на АЗС 6 августа

Украинские АЗС обновили розничные ценники на топливо по состоянию на четверг, 6 августа. Несмотря на относительную стабильность на рынке, разброс цен между разными сетями заправочных станций остается существенным.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По сравнению с предыдущим днем, цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ остаются без изменений.
Обычный бензин А-95 по наименьшей цене среди названых сетей предлагают на АЗС "Укрнафта" - 79,90 грн/л, в то время как на SOCAR цена достигает 85,40 грн/л (разница 5,50 грн/л). На OKKO и WOG стандартный А-95 стоит 82,90 и 83,50 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)
На дизельное топливо минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), самая высокая - на SOCAR (95,90 грн/л). Разница составляет 6,00 грн/л.
Ценники автогаза колеблются от 42,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"