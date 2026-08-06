Бензин, дизель і газ: водіям показали актуальні ціни на АЗС 6 серпня

Українські АЗС оновили роздрібні цінники на пальне станом на четвер, 6 серпня. Попри відносну стабільність на ринку, розкид цін між різними мережами заправних станцій залишається суттєвим.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Порівняно з попереднім днем ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ залишаються без змін.
Звичайний бензин А-95 за найменшою ціною серед названих мереж пропонують на АЗС "Укрнафта" - 79,90 грн/л, тоді як на SOCAR ціна сягає 85,40 грн/л (різниця 5,50 грн/л). На OKKO та WOG стандартний А-95 коштує 82,90 та 83,50 грн/л відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)
На дизельне пальне мінімальна ціна зафіксована на "Укрнафті" (89,90 грн/л), найвища - на SOCAR (95,90 грн/л). Різниця становить 6,00 грн/л.
Цінники на автогаз коливаються від 42,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"