Бензин, дизель и автогаз подешевели в марте: какие цены на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 марта 2025 года на бензин А-95 составляют 55,66 гривен за литр (-1,25 гривен за месяц), на дизельное топливо 54,36 гривен за литр (-0,94 гривен), на автогаз 36,13 гривен за литр (-0,85 гривен).

Цены на АЗС 31 марта

Причины изменения цен

Сети АЗС Украины начали снижать цены на бензин, дизельное топливо и автогаз с середины марта. На рынке сейчас значительное падение объемов продаж из-за уменьшения количества населения и уровня его мобильности.

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За март 2025 года цены на нефть Brent выросли незначительно - с 73 до 74 долларов за баррель.

Кроме того, в Украине с 1 сентября 2024 года повысили акцизы на топливо. Это было первым этапом повышения налогов. С 1 января 2025 года акцизы снова выросли. Это привело к повышению цен на АЗС.

В НБУ ждут ускорения роста цен. "По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году", - прогнозируют в НБУ.

Напомним, розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составили 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (5,58 гривен).