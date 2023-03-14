Бензин, дизель и автогаз дешевеют: актуальные цены на АЗС

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 14 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,37 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 48,90 гривен за литр (-0,0 гривен), на автогаз - 22,70 гривен за литр (-0,12 гривен).

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

За февраль бензин подешевел на 2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

Кроме того, в начала марта курс доллара в Украине упал более чем на 1 гривну - ниже 39 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевел.