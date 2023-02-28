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Бензин, дизель и автогаз подешевели: как изменились цены за последний месяц

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 12:33
Бензин, дизель и автогаз подешевели: как изменились цены за последний месяц Фото: цены падают на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, автогаз и дизельное топливо в Украине 28 февраля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. За месяц цены упали от 2,5% до 10,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,58 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 50,00 гривен за литр (-0,30 гривен), на автогаз - 24,04 гривен за литр (-0,13 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин, дизель и автогаз подешевели: как изменились цены за последний месяцБензин, дизель и автогаз подешевели: как изменились цены за последний месяц

По сравнению с концом января бензин подешевел на -2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в конце января было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в середине февраля прогнозировал, что до конца месяца топливо может подешеветь еще на 1-2 гривны за литр.

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Цены на бензин
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