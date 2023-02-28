Бензин, дизель и автогаз подешевели: как изменились цены за последний месяц

Розничные цены на бензин, автогаз и дизельное топливо в Украине 28 февраля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. За месяц цены упали от 2,5% до 10,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,58 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 50,00 гривен за литр (-0,30 гривен), на автогаз - 24,04 гривен за литр (-0,13 гривен).

Розничные цены в Украине:

По сравнению с концом января бензин подешевел на -2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.