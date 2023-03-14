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Бензин, дизель, автогаз та бензин дешевшають: актуальні ціни на АЗС

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 13:59
Бензин, дизель, автогаз та бензин дешевшають: актуальні ціни на АЗС Фото: ціни на паливо знижуються на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні 14 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,37 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 48,90 гривень за літр (-0,0 гривень), на автогаз - 22, 70 гривень за літр (-0,12 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин, дизель, автогаз та бензин дешевшають: актуальні ціни на АЗС

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

Крім того, на початку березня курс долара в Україні впав більш ніж на 1 гривню - нижче за 39 гривень за долар, що робить паливо ще дешевшим.

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Ціни на бензин
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