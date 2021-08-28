Байден виділить Україні 60 млн доларів: на що підуть гроші

Президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі 60 млн доларів. Гроші будуть виділені за рахунок коштів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

У меморандумі, підписаному президентом США 27 серпня йдеться, що США виділяють 60 млн доларів Україні на оборону.

"Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою, я делегую державному секретарю повноваження направити виділення коштів на суму до 60 мільйонів доларів США на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні", - йдеться в меморандумі.