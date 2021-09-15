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Беннетт не хоче зустрічатися з лідером Палестини: "Не бачу логіки"

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Ізраїль, Середа 15 вересня 2021 05:56
Беннетт не хоче зустрічатися з лідером Палестини: "Не бачу логіки" Фото: Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїль Нафталі Беннет не збирається зустрічатися з лідером Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Він вважає, що в цьому немає сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Беннет повідомив громадському телеканалу Кан в рамках серії інтерв'ю, що не збирається зустрічатися з лідером палестинців.

"Я не бачу ніякої логіки в тому, щоб зустрічатися з кимось, хто подає в суд на солдатів ЦАХАЛ в Гаазі та звинувачує їх у військових злочинах, і разом з тим платить зарплату терористам. Я не бачу логіки у зустрічі з ним", - сказав Беннетт.

Він також підтвердив свою давню позицію про те, що не повинно бути палестинської держави.

"Я проти палестинської держави - я думаю, що це було б жахливою помилкою", - сказав він.

Водночас, Баннет зазначив, що згоден з підходом Ганца щодо підтримки зв'язків з палестинськими офіційними особами, аби підтримувати спокій і координацію у сфері безпеки. Однак, на його думку, зараз немає можливості відновити мирні переговори з палестинцями.

"Ми всі розуміємо, що на цей момент це не актуально", - сказав він.

Нагадаємо, що Ізраїль відповів на ракетну атаку ХАМАС. Сили Ізраїлю вдарили по об'єктах в Секторі Газа.

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