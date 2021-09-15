Беннетт не хоче зустрічатися з лідером Палестини: "Не бачу логіки"

Прем'єр-міністр Ізраїль Нафталі Беннет не збирається зустрічатися з лідером Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Він вважає, що в цьому немає сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Беннет повідомив громадському телеканалу Кан в рамках серії інтерв'ю, що не збирається зустрічатися з лідером палестинців.

"Я не бачу ніякої логіки в тому, щоб зустрічатися з кимось, хто подає в суд на солдатів ЦАХАЛ в Гаазі та звинувачує їх у військових злочинах, і разом з тим платить зарплату терористам. Я не бачу логіки у зустрічі з ним", - сказав Беннетт.

Він також підтвердив свою давню позицію про те, що не повинно бути палестинської держави.

"Я проти палестинської держави - я думаю, що це було б жахливою помилкою", - сказав він.

Водночас, Баннет зазначив, що згоден з підходом Ганца щодо підтримки зв'язків з палестинськими офіційними особами, аби підтримувати спокій і координацію у сфері безпеки. Однак, на його думку, зараз немає можливості відновити мирні переговори з палестинцями.