Беннетт не хочет встречаться с лидером Палестины: "Не вижу логики"
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не собирается встречаться с лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он считает, что в этом нет смысла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Беннет сообщил общественному телеканалу Кан в рамках серии интервью, что не собирается встречаться с лидером палестинцев.
"Я не вижу никакой логики в том, чтобы встречаться с кем-то, кто подает в суд на солдат ЦАХАЛ в Гааге и обвиняет их в военных преступлениях, и в то же время платит зарплату террористам. Я не вижу логики во встрече с ним", - сказал Беннетт.
Он также подтвердил свою давнюю позицию о том, что не должно быть палестинского государства.
"Я против палестинского государства - я думаю, что это было бы ужасной ошибкой", - сказал он.
В то же время Баннет отметил, что согласен с подходом Ганца к поддержанию связей с палестинскими официальными лицами, чтобы поддерживать спокойствие и координацию в сфере безопасности. Однако, по его мнению, в настоящее время нет возможности возобновить мирные переговоры с палестинцами.
"Мы все понимаем, что на данный момент это не актуально", - сказал он.
Напомним, что Израиль ответил на ракетную атаку ХАМАС. Силы Израиля ударили по объектам в Секторе Газа.