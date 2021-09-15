Беннетт не хочет встречаться с лидером Палестины: "Не вижу логики"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не собирается встречаться с лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он считает, что в этом нет смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Беннет сообщил общественному телеканалу Кан в рамках серии интервью, что не собирается встречаться с лидером палестинцев.

"Я не вижу никакой логики в том, чтобы встречаться с кем-то, кто подает в суд на солдат ЦАХАЛ в Гааге и обвиняет их в военных преступлениях, и в то же время платит зарплату террористам. Я не вижу логики во встрече с ним", - сказал Беннетт.

Он также подтвердил свою давнюю позицию о том, что не должно быть палестинского государства.

"Я против палестинского государства - я думаю, что это было бы ужасной ошибкой", - сказал он.

В то же время Баннет отметил, что согласен с подходом Ганца к поддержанию связей с палестинскими официальными лицами, чтобы поддерживать спокойствие и координацию в сфере безопасности. Однако, по его мнению, в настоящее время нет возможности возобновить мирные переговоры с палестинцами.