ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Переворота не было? В Бенине заявили о подавлении мятежа "лояльной армией"

Воскресенье 07 декабря 2025 18:04
UA EN RU
Переворота не было? В Бенине заявили о подавлении мятежа "лояльной армией" Фото: Патрис Талон (wikimedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство Бенина заявило, что предотвратило попытку государственного переворота, которую организовали военнослужащие западноафриканской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Рано утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, небольшая группа солдат подняла мятеж, направленный на дестабилизацию государства и его институтов", - заявил глава МВД Алласан Сейду.

Однако, по его словам, лояльные правительству солдаты могли "сохранить контроль над ситуацией и предотвратить попытку" госпереворота.

"Вооруженные силы Бенина и их руководство, верные своей присяге, остались верны республике", - добавил министр.

BBC отмечает, что над столицей городом Котону, где располгагается правительство, были замечены вертолеты, а на несколько улицах дороги заблокированы из-за значительного присутствия военных.

Что предшествовало

Напомним, сегодня в воскресенье группа военных объявила, что взяла власть на себя, отстранила от должности президента Патриса Талона и распустила действующее правительство.

Свои действия военные объяснили недовольством насчет того, каким способом президент Талон управляет государством.

В то же время французское посольство в Бенине написало в соцсети Х о стрельбе возле резиденции президента, призвав граждан Франции оставаться дома из соображений безопасности.

Очевидцы сообщили BBC, что тоже слышали выстрела, а несколько журналистов государственной телерадиокомпании были взяты в заложники.

Вскоре советник президента сообщил изданию, что глава государства в безопасности и находится во французском посольстве.

Известно, что 67-летнему президенту оставается год до завершения второго срока. Новые выборы запланированы на апрель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Госпереворот
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне