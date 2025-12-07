Перевороту не було? У Беніні заявили про придушення заколоту "лояльною армією"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Рано вранці в неділю, 7 грудня 2025 року, невелика група солдатів підняла заколот, спрямований на дестабілізацію держави та її інститутів", - заявив глава МВС Алласан Сейду.

Однак, за його словами, лояльні до уряду солдати могли "зберегти контроль над ситуацією і запобігти спробі" держперевороту.

"Збройні сили Беніну та їхнє керівництво, вірні своїй присязі, залишилися вірними республіці", - додав міністр.

BBC зазначає, що над столицею містом Котону, де розташувався уряд, було помічено вертольоти, а на кількох вулицях дороги заблоковано через значну присутність військових.