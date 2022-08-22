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Штрафники в обоймі. "Динамо" взяло до Португалії 26 футболістів

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Лісабон, Понеділок 22 серпня 2022 14:34
Штрафники в обоймі. "Динамо" взяло до Португалії 26 футболістів Фото: Олександр Караваєв може підтвердити статус джокера (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У другому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти лісабонської "Бенфіки" тренерський штаб київського "Динамо" покладається на два з половиною десятки виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Бенфіка" – "Динамо" відбудеться на лісабонському "Ештадіу да Луж" 23 серпня. Початок поєдинку о 22:00. Переможець пари потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів.

Мірча Луческу взяв до Португалії 26 гравців. До команди повернулися досвідчені хавбеки Сидорчук і Гармаш, які пропустили перший поєдинок через дискваліфікацію. Також із основою тренуються молоді Боль, Царенко та Яцик.

Заявка "Динамо" на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Боль

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Антюх, Царенко, Яцик

Нападники: Ванат, Бєсєдін

Раніше відомі букмекери склали сітку коефіцієнтів на другий поєдинок у протистоянні португальського та українського грандів. "Бенфіка" залишилася безумовним фаворитом, а вірогідність нічиєї вдвічі вища за ймовірну перемогу "Динамо".

Минулого тижня "Динамо" програло "Бенфіці" в Польщі, пропустивши два м'ячі ще в першому таймі. Голами в складі "орлів" відзначилися оборонець Жілберту та нападник Рамуш.

До слова, київське "Динамо" подало заявку на новий сезон української Прем'єр-ліги.

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