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"Бенфіка" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

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Лісабон, Вівторок 23 серпня 2022 08:45
"Бенфіка" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Наздогнати "Бенфіку" в першому матчі "Динамо" не змогло (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У другому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 лісабонська "Бенфіка" прийме київське "Динамо".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Бенфіка" – "Динамо"

23 серпня, 22:00, Лісабон, "Ештадіу да Луж", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Навіть найвідданіші фанати українського гранда змушені визнати, що "Бенфіка" однією ногою вже в груповому етапі Ліги чемпіонів. Упевнена виїзна перемога лише ствердила статус фаворита для "орлів". Удома ж лісабонці, ймовірно, отримають ще зручніші умови для ведення своєї гри.

Загальний рахунок протистояння повинен змусити "Динамо" грати відкритіше, ніж у Лодзі. Розумним підходом стала б ставка на швидкий м'яч. Якщо "біло-сині" заб'ють у стартові 20 хвилин, то не тільки різко збільшать свої шанси повернутися в боротьбу, а й спровокують нервозність у діях "Бенфіки".

&quot;Бенфіка&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Звісно, можна сподіватися на розслабленість і недооцінку з боку "орлів" після кволого виступу "Динамо" в першому матчі. Та ціна поразки (в прямому й переносному значеннях слова) на цьому етапі турніру вкрай висока. Втратити мінімум 20 млн доларів через брак концентрації буде чимось немислимим.

Тренерський штаб "Динамо" знову може розраховувати на Сергія Сидорчука. Капітан команди пропустив перший матч через необов'язкову дискваліфікацію і повинен тепер додати впевненості киянам у центрі поля. Та може виявитися, що для просто солідної гри в півзахисті вже надто пізно.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Верісімо, Віктор – Попов, Циганков, Кулач, Супряга

&quot;Бенфіка&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Орієнтовні склади на матч "Бенфіка" – "Динамо"

"Бенфіка": Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Фернандес, Флорентіну – Нерес, Р. Сілва, Маріу – Рамуш

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваєв, Буяльський, Ванат – Бєсєдін

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:1

Стартовий відрізок поєдинку матиме вирішальне значення. Швидкий гол "Динамо" закрутить інтригу та змусить обидві команди грати на перемогу, що для вболівальника, особливо нейтрального, стане найкращим сценарієм. Натомість забитий "Бенфікою" м'яч перетворить решту ігрового часу фактично на тренування з підвищеною відповідальністю до матчів у національних першостях. Лісабонці – фаворит, але небезгрішний.

До слова, раніше пригадали досвід "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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