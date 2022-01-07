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США вже підготували новий пакет військової допомоги України, - NBC

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Вашингтон, П'ятниця 07 січня 2022 20:05
США вже підготували новий пакет військової допомоги України, - NBC Фото: Вашингтон підготував нову військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC.

Як зазначив телеканал, про підготовку нового пакету військової допомоги розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Джерело телеканалу, знайоме з думкою українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.

Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Білий дім та Держдепартамент США наразі не коментують інформацію, поширену телеканалом NBC.

Нагадаємо, раніше посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що українські військові отримають додаткову допомогу від Вашингтону.

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