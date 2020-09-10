Білий дім: США мають намір притягнути до відповідальності причетних до насильства в Білорусі

Фото: Білий дім (Pixabay.com)

США вкрай стурбовані триваючими порушеннями прав людини після виборів у Білорусі. Вашингтон спільно з міжнародними партнерами працює над тим, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто чинить насильство.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

Повідомлення про викрадення, насильницьке вигнання або інші погрози стосовно представників опозиції - це лише деякі з багатьох методів, використовуваних білоруською владою для придушення свободи слова, зазначили в Білому домі.

"Ми закликаємо уряд Білорусі звільнити всіх, хто був несправедливо затриманий. Що стосується виборів, то вибори не були ні справжніми, ні вільними, ні справедливими. Вони були фальсифіковані. Величезна кількість мирних протестів білорусів ясно показує, що уряд більше не може ігнорувати заклики людей до демократії", - заявила прес-секретар Білого дому.

Нагадаємо, в ЄС готують санкції проти 40 білоруських політиків, але президент Олександр Лукашенко під питанням.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусії Олександра Лукашенко.