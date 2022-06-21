Білий дім про слова Пєскова щодо страти добровольців із США: Це жахливо
В Білому домі вважають жахливим навіть припущення, що американським добровольцям, яких взяла у полон Росія, може загрожувати смертна кара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян... в Україні", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Раніше в Кремлі заявили, що захоплені американці не мають відношення до ЗСУ, і на них не поширюється Женевська конвенція. Рішення щодо їхньої долі прийматиме суд.
Нагадаємо, троє колишніх американських військових, які воюють на боці ЗСУ, зникли в Україні.
Пізніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть гарантувати, що американям не загрожує смертна кара.