США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі, - WSJ
США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел газети, фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію. Дана міра є частиною дипломатичного тиску на Росію, щоб вона відмовилася від вторгнення на українську територію.
Зазначається, що санкції будуть введені проти чотирьох фізичних осіб. офіційно про обмеження оголосять у четвер.
Нагадаємо, США підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на президента РФ Володимира Путіна.
Відзначити, у США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, у тому числі можливість міжбанківської системи передачі інформації SWIFT, у разі вторгнення в Україну.