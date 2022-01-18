США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі, - WSJ

США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел газети, фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію. Дана міра є частиною дипломатичного тиску на Росію, щоб вона відмовилася від вторгнення на українську територію.

Зазначається, що санкції будуть введені проти чотирьох фізичних осіб. офіційно про обмеження оголосять у четвер.