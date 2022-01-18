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США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі, - WSJ

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Вашингтон, Вівторок 18 січня 2022 20:55
США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі, - WSJ Фото: США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел газети, фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію. Дана міра є частиною дипломатичного тиску на Росію, щоб вона відмовилася від вторгнення на українську територію.

Зазначається, що санкції будуть введені проти чотирьох фізичних осіб. офіційно про обмеження оголосять у четвер.

Нагадаємо, США підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на президента РФ Володимира Путіна.

Відзначити, у США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, у тому числі можливість міжбанківської системи передачі інформації SWIFT, у разі вторгнення в Україну.

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