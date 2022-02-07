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Білий дім очікує контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції в Москві

Автор: Дмитрий Кузнецов

Білий дім очікує новий контакт президента США Джо Байдена зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном після його переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Вони сьогодні проходять в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

В ході брифінгу Псакі запитали, чи розраховує Білий дім на новий контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції з Путіним у Москві.

"Ми, зрозуміло, очікуємо (нового контакту - ред.)", - відповіла Псакі.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, у Москві проходить зустріч Макрона і Путіна. На цей момент вона ще не завершилася. Переговори тривають більше ніж п'ять годин. Про перші подробиці зустрічі лідерів Франції та Росії - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, перед візитом до Росії Макрон подзвонив Джо Байдену.

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Джозеф БайденЕммануель Макрон