Білий дім очікує контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції в Москві

Білий дім очікує новий контакт президента США Джо Байдена зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном після його переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Вони сьогодні проходять в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
В ході брифінгу Псакі запитали, чи розраховує Білий дім на новий контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції з Путіним у Москві.
"Ми, зрозуміло, очікуємо (нового контакту - ред.)", - відповіла Псакі.
Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, у Москві проходить зустріч Макрона і Путіна. На цей момент вона ще не завершилася. Переговори тривають більше ніж п'ять годин. Про перші подробиці зустрічі лідерів Франції та Росії - в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, перед візитом до Росії Макрон подзвонив Джо Байдену.